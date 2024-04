Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ελέφαντα να επιτίθεται σε φορτηγό κατά τη διάρκεια αφρικανικού σαφάρι

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας ελέφαντας 5 τόνων επιτέθηκε σε ένα όχημα - σαφάρι στη Ζάμπια - αναποδογυρίζοντας το αρκετές φορές και σκοτώνοντας τελικά μια 80χρονη Αμερικανίδα.

Η γυναίκα ήταν μεταξύ των έξι τουριστών της ομάδας Wilderness Zambia που βρισκόταν σε εκδρομή στο δάσος με την άγρια ζωή, όταν δέχθηκαν επίθεση από το τεράστιο θηρίο, ανέφερε η Telegraph.

«Γύρω στις 9:30 το πρωί του Σαββάτου οι έξι επισκέπτες βρίσκονταν στην περιήγηση, όταν το όχημα δέχθηκε απροσδόκητα επίθεση από τον ελέφαντα", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Wilderness Zambia, Keith Vincent.

Το θλιβερό βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης δείχνει τον ελέφαντα να κατευθύνεται με ορμή προς το όχημα τους. Ο επιβάτης συνεχίζει να καταγράφει καθώς το ζώο ορμά στο όχημα και το αναποδογυρίζει.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G