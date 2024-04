Τρομακτικός σεισμός στην Ταϊβάν: Τουλάχιστον 4 νεκροί, κατέρρευσαν κτήρια (vid)

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ταϊβάν το πρωί της Τετάρτης (3/4). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σεισμό τα τελευταία 25 χρόνια.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, σύμφωνα με νεότερο —ακόμη προκαταρκτικό— απολογισμό που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της νήσου.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. «Δυο κτίρια κατέρρευσαν μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

