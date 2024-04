Καινοτόμος τεχνολογία επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης να βιώσουν την ολική έκλειψη ηλίου (vid)

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την εντυπωσιακή εμπειρία της έκλειψης προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από τις οπτικές τους ικανότητες.

Η επερχόμενη ολική έκλειψη ηλίου στις 8 Απριλίου θα προσφέρει ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα, το οποίο συνήθως απαιτεί την ικανότητα να βλέπει κανείς τον ουρανό. Ωστόσο, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία, τα άτομα με τύφλωση ή προβλήματα όρασης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να βιώσουν αυτό το σπάνιο γεγονός, όχι μέσω της όρασης, αλλά μέσω του ήχου και της αφής.

Σε δημόσιες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, όπου το φεγγάρι θα επισκιάσει στιγμιαία τον ήλιο, θα υπάρχουν συσκευές σχεδιασμένες να μεταφράζουν τα οπτικά φαινόμενα της έκλειψης σε ηχητικές και απτικές αισθήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την εντυπωσιακή εμπειρία της έκλειψης προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από τις οπτικές τους ικανότητες.

Ο Yuki Hatch, τελειόφοιτος λυκείου από το Όστιν του Τέξας, ενσαρκώνει τον ενθουσιασμό και τον πιθανό αντίκτυπο αυτής της τεχνολογίας. Ο Hatch, η οποία έχει προβλήματα όρασης και φιλοδοξεί να σταδιοδρομήσει στην επιστήμη των υπολογιστών στη NASA, σχεδιάζει να ζήσει την έκλειψη μαζί με τους συμμαθητές της στη Σχολή Τυφλών και Ατόμων με Προβλήματα Όρασης του Τέξας. Θα χρησιμοποιήσουν μια συσκευή γνωστή ως LightSound box, η οποία μετατρέπει τις διαφορετικές εντάσεις του φωτός κατά τη διάρκεια της έκλειψης σε αντίστοιχους ήχους.

Astronomers have developed a handheld device that allows blind and visually impaired people to 'hear' a solar eclipse: pic.twitter.com/tBdTfjI1xz