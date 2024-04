Εκτιμητής αρνήθηκε να αγοράσει αντικείμενο λόγω της σκοτεινής του ιστορίας: Η σχέση με το δουλεμπόριο

Το περιστατικό ανέδειξε όχι μόνο τις περιπλοκές που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί στην αξιολόγηση αντικειμένων με αμφιλεγόμενο ιστορικό, αλλά και τον ρόλο τέτοιων πλατφορμών στην εκπαίδευση και την έναρξη κρίσιμων συζητήσεων για τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας.

Σε μια στιγμή που ξέφυγε από τη συνήθη ίντριγκα και τον ενθουσιασμό του «Antiques Roadshow», οι θεατές έμειναν σε περισυλλογή καθώς ένας ειδικός αρνήθηκε να εκτιμήσει ένα αντικείμενο, επικαλούμενος το ενοχλητικό ιστορικό του. Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου που γυρίστηκε στο Κάρντιφ, η εκπομπή, γνωστή για την αποκάλυψη θησαυρών και την αποκάλυψη της αξίας τους, αντιμετώπισε μια σπάνια περίπτωση όπου οι σκοτεινές προεκτάσεις της ιστορίας επισκίασαν τη νομισματική αξιολόγηση.

Με οικοδέσποινα τη Fiona Bruce, το επεισόδιο πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν ένας καλεσμένος παρουσίασε ένα αντικείμενο με βαθιές σχέσεις με το υπερατλαντικό δουλεμπόριο, αφήνοντας τον εμπειρογνώμονα Ronnie Archer-Morgan εμφανώς συγκινημένο. Το εν λόγω αντικείμενο ήταν ένας δίσκος, ο οποίος περιγράφεται ως επιβεβαίωση της επαγγελματικής φήμης ενός Αφρικανού δουλέμπορου που δραστηριοποιούνταν από το λιμάνι Bonny της Δυτικής Αφρικής τον 18ο αιώνα.

