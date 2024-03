Το «Οπενχάιμερ» έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνία και ξύπνησε τις μνήμες της καταστροφής: Οι αντιδράσεις των επιζώντων της Χιροσίμα (vid)

Μετά από οκτώ μήνες αναμονής, η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Οπενχάιμερ» έκανε πρεμιέρα και στην Ιαπωνία.

Σίγουρα δεν υπάρχει πιο άβολος και πιο συναισθηματικά φορτισμένος χώρος από τη Χατσόζα για την ιαπωνική πρεμιέρα της της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οπενχάιμερ». Ο κινηματογράφος στη Χιροσίμα βρίσκεται μόνο ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο που έπεσε η ατομική βόμβα.

Οκτώ μήνες μετά την πρώτη προβολής της, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή (29/03) στην Ιαπωνία. Η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας και αναφέρεται στην διαδικασία της ανάπτυξης της ατομικής βόμβας έχει διχάσει τους θεατές, αφού κάποιοι την επαινούν και άλλοι θεωρούν ότι είναι γεμάτη από ιστορικές ανακρίβειες. Μάλιστα, υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια για το μπέρδεμα που υπάρχει στην ταινία σχετικά με τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945 που δεν απεικονίζονται καθαρά.

🇯🇵 Oppenheimer aired in Japan for the first time today, 8 months after the film's release. pic.twitter.com/KhzzoMid1U — Censored Men (@CensoredMen) March 29, 2024

Ο Νόλαν αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση τον Ιούλιο, λέγοντας στο NBC ότι έγινε επειδή η ταινία αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία του ομώνυμου φυσικού. «Η απόκλιση από [την εμπειρία του] θα πρόδιδε τους όρους της αφήγησης. Έμαθε για τους βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι από το ραδιόφωνο - το ίδιο με τον υπόλοιπο κόσμο» είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, ορισμένοι κινηματογράφοι στην Ιαπωνία ανάρτησαν την Παρασκευή διάφορες αφίσες και ταμπέλες στις εισόδους τους, προειδοποιώντας ότι η ταινία περιλαμβάνει σκηνές πυρηνικών δοκιμών και σκληρές εικόνες που θα μπορούσαν να θυμίσουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι βόμβες στην χώρα τους..

Ένας νεαρός κάτοικος της Χιροσίμα που είδε την ταινία δήλωσε στο BBC ότι ο Οπενχάιμερ «μπορεί να παρουσιάζεται ως ένας σπουδαίος άνθρωπος, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούσε να κρύψει τη λύπη και την ενοχή του για ότι προξένησε στην ανθρωπότητα και στη χώρα μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό».

Oppenheimer has just been released in Japan - so what do people in Hiroshima think? https://t.co/b3rpTrapK1 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 29, 2024

Μια άλλη κοπέλα, ακτιβίστρια κατά των πυρηνικών, δήλωσε ότι οι σκηνές ενθουσιασμού και πανηγυρισμού για τη δημιουργία και τη ρίψη της βόμβας την έκαναν να αισθανθεί «αηδιασμένη», ενώ μια φοιτήτρια δήλωσε στο BBC: «Σε αυτή την ταινία λένε: Η χρήση των ατομικών βομβών σώζει ζωές". Όταν άκουσα αυτή τη φράση, πάγωσα...»

Ο Τακάσι Χιραόκα, ο 96χρονος πρώην δήμαρχος της Χιροσίμα, ο οποίος μίλησε σε ειδική προβολή νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε: "Από τη σκοπιά της Χιροσίμα, η φρίκη των πυρηνικών όπλων δεν απεικονίστηκε επαρκώς. Θα μπορούσε να υπάρξει πολύ περισσότερη περιγραφή και απεικόνιση της φρίκης των ατομικών όπλων.

'I'm not sure this is a movie that Japanese people should make a special effort to watch,' said a Hiroshima resident after the Oscar-winning film 'Oppenheimer' finally opened in Japan https://t.co/KKd5kMTlNw pic.twitter.com/2pm9Hl7lEx — Reuters (@Reuters) March 30, 2024

Σύμφωνα με τον Guardian, ο καθηγητής Masao Tomonaga, επιζών της τραγωδίας και επίτιμος διευθυντής του ιαπωνικού νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού Ναγκασάκι, δήλωσε ότι θεώρησε το Oppenheimer ως μια "αντιπολεμική" ταινία. "Είχα σκεφτεί ότι η έλλειψη εικόνων επιζώντων της ατομικής βόμβας στην ταινία ήταν μια αδυναμία. Αλλά στην πραγματικότητα, οι ατάκες του Οπενχάιμερ σε δεκάδες σκηνές έδειχναν το σοκ του από τον βομβαρδισμό. Αυτό ήταν αρκετό για μένα".

Ο Toshiyuki Mimaki, συμπρόεδρος της συνομοσπονδίας επιζώντων Hidankyo, σημείωσε: "Περίμενα να εμφανιστεί η σκηνή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Είναι σημαντικό να δείξουμε ολόκληρη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων, αν θέλουμε να έχουμε ένα μέλλον χωρίς πυρηνικά όπλα".

Ένας επιζών από το Ναγκασάκι, ο οποίος έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς του όταν έπεσε η βόμβα, δήλωσε στους Japan Times ότι η ταινία θα βοηθήσει τους θεατές να σκεφτούν τι σημαίνει να έχεις πυρηνικά όπλα. "Θέλω όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να πάνε να τη δουν", είπε. "Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δεν εξετάζουν πώς αυτά τα όπλα μπορούν να επηρεάσουν την ανθρωπότητα.