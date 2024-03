Σκηνές τρόμου για τουρίστες: Σκιέρ έπεσε στο κενό εξαιτίας θυελλωδών ανέμων (vid)

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε μια συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα χιονοδρομικά κέντρα, ειδικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σε ένα τρομακτικό περιστατικό στο χιονοδρομικό κέντρο Cervinia, οι παραθεριστές υποβλήθηκαν σε μια δοκιμασία, καθώς οι βίαιοι άνεμοι, που έφταναν σε ταχύτητες έως και 112 χιλιόμετρα/ώρα, προκάλεσαν καταστροφές. Συγκλονιστικά πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν τη στιγμή που ένα lift, χτυπημένο από τους σφοδρούς ανέμους, ταλαντεύεται ανεξέλεγκτα, πριν ένας σκιέρ φαίνεται να πέφτει στο έδαφος.

Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε με φόντο το εκπληκτικό σκηνικό της κορυφής Matterhorn, άφησε σοκαρισμένη την κοινότητα των σκιέρ και τους παραθεριστές. Η Stephanie Burt, διηγήθηκε στην MailOnline την τρομακτική της εμπειρία. Παγιδεύτηκε στο lift για αγωνιώδη 40 λεπτά μαζί με τον φίλο της, Barnaby Dunning. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, είδαν έναν άλλο σκιέρ να πέφτει από ύψος 30 μέτρων.

Η Burt περιέγραψε τη δοκιμασία ως μια μάχη για επιβίωση, χωρίς καμία επικοινωνία από το προσωπικό του θέρετρου ή οποιαδήποτε προσπάθεια να ελέγξουν την κατάσταση των εγκλωβισμένων στους αναβατήρες. «Επί 40 λεπτά φοβόμασταν για τις ζωές μας» είπε.

Wind speeds at the ski resort in Cervinia, Italy reached 62 mph by some estimates.



It is reported that ten chairs were damaged and removed from the lifts.https://t.co/kMCwWaF2OR pic.twitter.com/EItxnsH71p