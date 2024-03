Άναυδοι οι επιστήμονες: Ανακάλυψαν ένα κολοσσιαίο ηφαίστειο στον Άρη που ξεπερνά σε ύψος το Έβερεστ

Το πρόσφατα εντοπισμένο ηφαίστειο, που βρίσκεται μέσα στο περίπλοκο και τραχύ έδαφος της περιοχής Noctis Labyrinthus, κοντά στον Αρειανό ισημερινό, αμφισβητεί τις προηγούμενες αντιλήψεις.

Σε μια πρωτοποριακή αποκάλυψη που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό αλλά και σκεπτικισμό στην κοινότητα των επιστημών, ερευνητές ανακάλυψαν στοιχεία για ένα κολοσσιαίο ηφαίστειο στον Άρη, που ξεπερνά το ύψος του γήινου όρους Έβερεστ. Η ανακάλυψη, που αποκαλύφθηκε από τον Pascal Lee μαζί με τον Sourabh Shubham, διδακτορικό φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Maryland, παρουσιάστηκε στο 55ο Συνέδριο Σεληνιακής και Πλανητικής Επιστήμης στο The Woodlands του Τέξας, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην εξερεύνηση του Άρη.

Το πρόσφατα εντοπισμένο ηφαίστειο, που βρίσκεται μέσα στο περίπλοκο και τραχύ έδαφος της περιοχής Noctis Labyrinthus, κοντά στον Αρειανό ισημερινό, αμφισβητεί τις προηγούμενες αντιλήψεις. Γνωστή για τον λαβύρινθο των φαραγγιών της, η περιοχή αυτή, που ονομάστηκε εύστοχα «Λαβύρινθος της Νύχτας», εξετάζεται εδώ και καιρό από τους επιστήμονες μέσω δορυφορικών εικόνων. Ωστόσο, τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του ηφαιστείου, η σημαντική διάβρωση και η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον τοπίο, το κρατούσαν κρυμμένο σε κοινή θέα μέχρι τώρα.

Ο ισχυρισμός του Lee ότι αν κάποιος δεν ψάχνει ειδικά για ένα ηφαίστειο, η αναγνώρισή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, υπογραμμίζει την άπιαστη φύση του ηφαιστείου. Οι συνέπειες αυτής της ανακάλυψης εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή προσθήκη ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού στον χάρτη του Άρη, καλεί σε μια επαναξιολόγηση της αρειανής γεωλογικής δραστηριότητας και δημιουργεί τις δυνατότητες για μελλοντικές εξερευνητικές αποστολές με στόχο την αποκάλυψη υδάτινου πάγου ή ακόμη και ίχνους ζωής.

A 280-mile-long volcano may have been discovered on Mars



The colossal volcano is taller than Mount Everest, would reach from New York City to Washington, D.C., and may be a promising site to look for ancient remnants of microbial life. @NatGeo https://t.co/EpljylTYZp