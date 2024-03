Η Ρωσία διπλασίασε τις εισαγωγές πρώτης ύλης που απαιτείται για την παραγωγή πυρίτιδας

Οι εισαγωγές νιτροκυτταρίνης από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 70% το 2022, το πρώτο έτος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι τα μέσα του 2023 είχαν εισαχθεί 3.039 τόνοι, σχεδόν διπλάσιοι από το 2021.

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις εισαγωγές νιτροκυτταρίνης, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παραγωγή πυρίτιδας για βλήματα πυροβολικού. Μεταξύ των παραγωγών νιτροκυτταρίνης που προμηθεύουν τη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχουν επίσης εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Ταϊβάν, αναφέρει η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Οι εισαγωγές νιτροκυτταρίνης από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 70% το 2022, το πρώτο έτος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι τα μέσα του 2023 είχαν εισαχθεί 3.039 τόνοι, σχεδόν διπλάσιοι από το 2021.

Russia has increased imports of nitrocellulose, a key explosive ingredient, despite Western sanctions https://t.co/aZfzUmmKlN https://t.co/aZfzUmmKlN