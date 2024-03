Παντρεύτηκε σιαμαία που μοιράζεται το ίδιο σώμα με τη δίδυμη αδερφή της: Η σπάνια περίπτωση που είχε καθηλώσει όλο τον κόσμο (vid)

Η Abby Hensel όχι μόνο κατάφερε να διαψεύσει τα ιατρικά προγνωστικά να φτάσει μέχρι την ενηλικίωση αλλά διεκδικεί και μια πλούσια, γεμάτη ζωή από κάθε άποψη.

Η Abby Hensel, το ένα μισό των διάσημων σιαμαίων διδύμων που παρουσιάστηκαν στη ριάλιτι τηλεοπτική σειρά «Abby & Brittany», ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της παντρεύοντας τον Josh Bowling, έναν βετεράνο του στρατού. Αυτή η γιορτή της αγάπης ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω αρχείων και προσωπικών κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας όχι μόνο μια μοναδική ένωση αλλά και τη συνεχή παραβίαση των κοινωνικών προτύπων από τις δίδυμες Hensel.

Η Abby Hensel, σήμερα 34 ετών, μαζί με τον Josh Bowling, αντάλλαξαν όρκους το 2021 σε μια τελετή που μέχρι πρόσφατα παρέμενε μια ιδιωτική χαρά. Διαμένοντας στη Μινεσότα, η ζωή του ζευγαριού διαπλέκεται με το επάγγελμα της Abby και της δίδυμης αδελφής της Brittany ως εκπαιδευτικών για την πέμπτη τάξη, προσθέτοντας ένα στρώμα κοινωνικής συμμετοχής και κανονικότητας στις εξαιρετικές συνθήκες τους. Ο Bowling, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως νοσοκόμος και βετεράνος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει προφανώς συνυφανθεί στη ζωή του με τα δίδυμα.

