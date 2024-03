Η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνει την ίδια ενέργεια με μια μικρή χώρα: Είναι μόνο η αρχή

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ψηφιακής μας εποχής επεκτείνεται με πρωτοφανή ρυθμό, με πιθανές συνέπειες που θα μπορούσαν να συναγωνιστούν την ενεργειακή κατανάλωση ολόκληρων εθνών.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία είναι ουσιαστικά άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή μας ζωή, η εκρηκτική αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει αναδειχθεί σε θέμα κρίσιμης σημασίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) έριξε πρόσφατα φως στο θέμα αυτό, προβλέποντας σημαντική αύξηση της παγκόσμιας χρήσης ενέργειας που αποδίδεται στα κέντρα δεδομένων, στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και στις τεχνολογίες ΤΝ.

Η έκθεση του ΙΕΑ αποκαλύπτει ότι η συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων, των εργασιών κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούσε σχεδόν στο 2% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας το 2022. Είναι ανησυχητικό ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2026, φτάνοντας σε επίπεδο κατανάλωσης συγκρίσιμο με το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας. Τέτοια στατιστικά στοιχεία αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση του κρυμμένου κόστους που συνδέεται με τις ψηφιακές ευκολίες που διαπερνούν τη ζωή μας, από την πλοήγηση στο διαδίκτυο μέχρι τις αυτοματοποιημένες πληρωμές διοδίων και τις υπηρεσίες μουσικής.

AI already uses as much energy as a small country. It’s only the beginning. https://t.co/lSmrcJrc2A