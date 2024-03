Ανησυχία στους δρόμους της Νέας Υόρκης: Γυναίκες καταγγέλλουν ότι δέχονται γροθιές από άγνωστο άνδρα (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη μετά τις καταγγελίες γυναικών ότι κάποιος άγνωστος τους επιτίθεται καθώς προχωρούν στον δρόμο.

Μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει στη Νέα Υόρκη οι επιθέσεις κατά γυναικών. Συγκεκριμένες υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι άγνωστος άνδρας γρονθοκοπά γυναίκες καθώς περπατούν.

Μάλιστα, ένας χρήστης του Twitter ανέβασε τέσσερις διαφορετικές γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση με τον ίδιο τρόπο στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

this is so nuts there are a bunch of women getting punched in the face in nyc rn all over tiktok. i don’t know if it’s all the same guy some of the stories seem slightly different but some of them seem similar pic.twitter.com/2rE7iEudCH