Σπάνιο φίδι με δύο κεφάλια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση: Έφτυνε αίμα μετά από φτέρνισμα

Η εμφάνιση αίματος μετά το φτέρνισμα του φιδιού ήταν ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό σύμπτωμα, το οποίο ώθησε σε ταχεία δράση του ζωολογικού κήπου.

Σε ένα γεγονός που υπογραμμίζει την εύθραυστη ύπαρξη σπάνιων μεταλλάξεων, η Tiger-Lily, ένα μοναδικό μη δηλητηριώδες φίδι γνωστό για τα δύο κεφάλια του, αντιμετώπισε πρόσφατα μια σημαντική ιατρική πρόκληση. Το Κέντρο Φύσης Powder Valley του Τμήματος Διατήρησης του Μιζούρι είχε προγραμματίσει να ολοκληρώσει την παραμονή της Tiger-Lily στις 18 Μαρτίου. Ωστόσο, μια απροσδόκητη κατάσταση υγείας επέβαλε την άμεση τροποποίηση αυτών των σχεδίων, αναδεικνύοντας την περίπλοκη φροντίδα που απαιτείται για τέτοια εξαιρετικά πλάσματα.

Η ανακάλυψη της κατάστασης της Tiger-Lily έγινε τυχαία, όταν η Lauren Baker παρατήρησε σημάδια δυσφορίας μετά από μια συνήθη συνεδρία σίτισης. Η εμφάνιση αίματος μετά το φτέρνισμα του φιδιού ήταν ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό σύμπτωμα, το οποίο ώθησε σε ταχεία δράση. «Αυτό σήμανε αμέσως κόκκινο πανί στο προσωπικό μας και της κλείσαμε γρήγορα ραντεβού με την Ομάδα Υγείας των Ζώων στο Ζωολογικό Κήπο», σημείωσε η Baker σε δελτίο Τύπου.

Saint Louis Zoo veterinarians performed surgery this month on Tiger-Lily, a unique two-headed western rat snake under the care of @MDC_online.



Veterinarians removed Tiger-Lily's abnormal ovaries on March 11. She is doing well in recovery!



Read more at https://t.co/HPlLJW3brU. pic.twitter.com/hEdoVVZwAP