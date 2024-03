Επεισοδιακή καταδίωξη εγκληματία: Προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικούς αλλά μπλέχτηκε σε καλώδια τηλεφωνικής γραμμής

Ένας εγκληματίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν αλλά τα πλάνα του δεν εξελίχθηκαν όπως τα σχεδίαζε.

Σε μια ασυνήθιστη τροπή των γεγονότων, ένας εγκληματίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον κατέληξε μπλέχτηκε σε τηλεφωνικά καλώδια μετά από μια παρατεταμένη καταδίωξη στην οποία συμμετείχε το αστυνομικό τμήμα του Βανκούβερ.

Το περιστατικό ξεκίνησε το Σάββατο (23/3), όταν η αστυνομία του Βανκούβερ ειδοποιήθηκε για διάρρηξη οχήματος. Ο ύποπτος, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Romando E. Stanley, φέρεται να είχε κλέψει διάφορα αντικείμενα από το όχημα πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Η φυγή του δεν σταμάτησε εκεί, ο Stanley φέρεται στη συνέχεια να μπήκε σε μια κοντινή αυλή, όπου έκλεψε ένα ποδήλατο.

Ένας άγρυπνος γείτονας είδε την κλοπή του ποδηλάτου και προσπάθησε να καταδιώξει τον Stanley, γεγονός που οδήγησε σε μια ξέφρενη καταδίωξη. Ο Stanley εγκατέλειψε το ποδήλατο λίγο αργότερα και συνέχισε τη φυγή του με τα πόδια, προσπαθώντας να διαφύγει της σύλληψης.

Washington state crime spree suspect gets stuck on telephone wire while running from police https://t.co/uS9V4zVwU6