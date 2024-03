Τρόμος στον τηλεοπτικό «αέρα»: Η στιγμή που τεράστιο φίδι τυλίγει τον λαιμό του Αυστραλού παρουσιαστή (vid)

Ο Αυστραλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Rove McManus έζησε μια τρομακτική στιγμή στον «αέρα» της εκπομπής του, αφού ένα φίδι τυλίχτηκε γύρω από το λαιμό του.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής The Project, οι παρουσιαστές Rove McManus και Georgie Tunny συμφώνησαν να τους τοποθετήσουν φίδια πάνω τους, ενώ παρουσίαζαν ένα θέμα σχετικά με την επιστροφή του ριάλιτι «I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!».

Όλα φαινόντουσαν ότι θα πήγαιναν καλά, καθώς ο συμπαρουσιαστής τους Michael Hing φαινόταν άνετος με το ερπετό. Ωστόσο, ο Rove έδειχνε όλο και πιο άβολα καθώς το φίδι τυλιγόταν γύρω από το λαιμό του.

«Παιδιά, αυτό είναι τρελό! Είναι τρελό να το κάνουμε αυτό. Ο Rove πνίγεται εκεί πέρα», αναφώνησε ο Michael, σαφώςτρομαγμένος από αυτό που συνέβαινε δίπλα του.

«Σοβαρά τώρα, δεν μπορώ να κουνηθώ», είπε ο Rove καθώς το φίδι με το όνομα Geraldine τυλίχτηκε και αυτό γύρω από το σώμα του.