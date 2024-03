Νέα παρέμβαση Πούτιν για την επίθεση στη Μόσχα: «Είναι συνέχεια των επιθέσεων από τους ναζί του Κιέβου»

Σε ένα νέο μήνυμα προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Η τρομοκρατική επίθεση το Crocus City Hall στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε από ριζοσπάστες ισλαμιστές, αλλά η Ρωσία ενδιαφέρεται για «τον οργανωτή», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Ria Novosti.

«Γνωρίζουμε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από τα χέρια ριζοσπαστικών ισλαμιστών, την ιδεολογία των οποίων ο ίδιος ο ισλαμικός κόσμος πολεμά εδώ και αιώνες. (…) Μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο οργανωτής», τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Putin has admitted that attack in Crocus hall has been committed by radical islamists, BUT anyway attempting to falsely blame Ukraine



Putin claims that the people behind islamic radicals, are the same who fighting Russia since 2014 with Ukrainian hands