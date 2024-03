Φήμες πως το God of War Ragnarok έρχεται στις αρχές του 2025 στο PC

Τι λένε οι φήμες για την έλευση του God of War Ragnarok στο PC;

H Sony και το PlayStation έχουν δείξει πως εστιάζουν ιδιαίτερα στην αγορά του PC gaming και φαίνεται πως και το God of War Ragnarok δεν θα αργήσει να κάνει το μεγάλο βήμα προς τους υπολογιστές.

Σύμφωνα με γνωστό insider, το νεότερο game της Sony Santa Monica αναμένεται να κυκλοφορήσει για PC στις αρχές του 2025 και μάλιστα σε μια έκδοση που θα περιλαμβάνει τόσο τη βασική ιστορία (βρείτε μια αναλυτική παρουσίαση του game εδώ), όσο και το Valhalla expansion που προσέθετε ένα κομμάτι roguelite gameplay (διαβάστε περισσότερα για το θέμα εδώ).

Ο Silknigth που έβγαλε την πληροφορία στα social media είναι ο insider που αποκάλυψε την κυκλοφορία του Ghost of Tsushima για το PC και έχει αποδείξει πως έχει αρκετά καλή πληροφόρηση για τα της Sony.

Το PlayStation έχει ούτως ή άλλως αρκετά games του στα πλάνα για το PC. Ήδη τις επόμενες ώρες θα κυκλοφορήσει το Horizon Forbidden West για υπολογιστές, ενώ και το Ghost of Tsushima: Director’s Cut αναμένεται στις 16 Μαϊου.

Αργότερα μέσα στο 2024 φημολογείται πως θα δούμε και τη μεταφορά του The Last of Us: Part II.

Perhaps a PC version, but not until the first quarter of 2025, if it arrives earlier, it's a gift, but I doubt it. https://t.co/Gb0BEgsjBR