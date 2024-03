Ουκρανία: Η Ολλανδία θα δώσει 350 εκατ. δολάρια για πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον ουκρανικό στρατό

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters με την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής της στην Ουκρανία, η Ολλανδή υπουργός είπε ότι πήγε στο Κίεβο για να δείξει την αλληλεγγύη της και να ανακοινώσει το νέο πακέτο βοήθειας.

Η Ολλανδία θα δώσει 350 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και για προηγμένα, αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα σταλούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κάισα Όλονγκρεν από το Κίεβο.

The #Netherlands will provide #Ukraine with €350m for F-16 fighter jet guided air-to-ground missiles and advanced reconnaissance drones. Package announced tonight in Kyiv by Dutch defence minister @DefensieMin https://t.co/YSQsJnlsXG pic.twitter.com/dkdBf7lRKf