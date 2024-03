Απόκοσμες εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Όλα έγιναν πορτοκαλί από τη λάβα (vid)

Συνεχίζεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας, χωρίς πάντως να κινδυνεύει η πόλη Γκρίνταβικ.

Καπνός και λάβα, σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, εξακολουθούν να βγαίνουν από το ηφαίστειο που εξερράγη το Σάββατο στην Ισλανδία, για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο, ωστόσο οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι υποδομές και ένα κοντινό ψαροχώρι είναι προς το παρόν ασφαλή.

Η ενεργοποίηση του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρέικιανες, κοντά στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, είναι η έβδομη από το 2021. Τότε εξερράγη και πάλι, έπειτα από 800 χρόνια που παρέμενε αδρανές.

Τα τεχνητά εμπόδια κατάφεραν να απομακρύνουν με επιτυχία τη λάβα από σημαντικές υποδομές, όπως το εργοστάσιο παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας του Σβάρτσενγκι, και την πόλη Γκρίνταβικ. Πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV δείχνουν ένα ποτάμι λάβας να κυλάει σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την πόλη η οποία εκκενώθηκε τον Νοέμβριο και ξανά τον Φεβρουάριο.

New volcanic eruption in Iceland spews fountain of lava into the air and forces residents to flee their homes AGAIN after already being evacuated in January - with molten rock flowing towards small fishing town pic.twitter.com/JsJz9mCpKZ