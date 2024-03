Από τη Μαρινέλλα στη Μαρίνα Σάττι: H Ελλάδα συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στη Eurovision (vids)

Φέτος, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την ανακοίνωση του τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024.

Το «Zari» κατάφερε να γίνει viral μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας πολλές και ποικίλες αντιδράσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι συζητείται, και όχι μόνο στη χώρα μας.

Οι φαν της Eurovision το άκουσαν και μοιράστηκαν τα σχόλιά τους στο TikTok, ενώ viral έχει γίνει η αντίδραση ενός Ισπανού youtuber ο οποίος ξετρελάθηκε με το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 50 χρόνια παρουσίας στον μουσικό διαγωνισμό, καθώς όλα ξεκίνησαν το 1974 με το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου» της Μαρινέλλας.

Ο Tiktoker Maximilianlitton ανέβασε ένα βίντεο με όλες τις ελληνικές συμμετοχές, θυμίζοντας στους Έλληνες όλα τα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρας μας στην Eurovision.

Οι 10 πιο επιτυχημένες συμμετοχές της χώρας μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

10: Λουκάς Γιώρκας και Stereo Mike – Watch My Dance (2011)

7η θέση (120 βαθμοί)

9: Σάκης Ρουβάς – This Is Our Night (2009)

7η θέση (120 βαθμοί)

8: Sarbel – Yassou Maria (2007)

7η θέση (139 βαθμοί)

7: Koza Mostra και Αγάθωνας Ιακωβίδης – Alcohol Is Free (2013)

6η θέση (152 βαθμοί)

6: Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς , Μπέσσυ Αργυράκη – Μάθημα Σολφέζ (1977)

5η θέση (92 βαθμοί)

5: Κλεοπάτρα – Όλου του κόσμου η ελπίδα (1992)

5η θέση (94 βαθμοί)

4: Antique – (I Would) Die For You (2001)

3η θέση (147 βαθμοί)

3: Καλομοίρα – Secret Combination (2008)

3η θέση (218 βαθμοί)

2: Σάκης Ρουβάς – Shake It (2004)

3η θέση (252 βαθμοί)

1: Έλενα Παπαρίζου- My Number One (2005)

Νικήτρια (230 βαθμοί)