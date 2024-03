Το νέο «υπερόπλο» της Βρετανίας: Μπορεί να καταστρέψει έναν στόχο τόσο μικρό όσο ένα νόμισμα (vid)

Αυτή η τεχνολογική ανακάλυψη όχι μόνο ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ενσωμάτωση των συστημάτων κατευθυνόμενης ενέργειας στα σύγχρονα στρατιωτικά οπλοστάσια.

Σε μια σημαντική πρόοδο στη στρατιωτική τεχνολογία, το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε πλάνα που παρουσιάζουν το αξιοσημείωτο νέο όπλο λέιζερ DragonFire, το οποίο διαθέτει τη δυνατότητα να καταστρέψει έναν στόχο τόσο μικρό όσο ένα νόμισμα από απόσταση άνω του μισού μιλίου. Αυτό το πρωτοποριακό «προηγμένο μελλοντικό στρατιωτικό λέιζερ» αντιπροσωπεύει ένα άλμα προς τα εμπρός στα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, προσφέροντας απαράμιλλη ακρίβεια και εμβέλεια στην προσβολή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Η ανάπτυξη του συστήματος λέιζερ DragonFire αποτελεί το αποκορύφωμα μιας συνεργασίας ύψους 127 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του Εργαστηρίου Αμυντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και βασικών παραγόντων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των MBDA, Leonardo και QinetiQ. Η επένδυση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρωτοπορία στις αμυντικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Δοκιμασμένο στο πεδίο βολής Hebrides Range στη Σκωτία, το σύστημα ενεργειακού όπλου κατευθυνόμενου με λέιζερ έχει επιδείξει τις ικανότητές του εναντίον στόχων «πάνω από τον ορίζοντα», συμπεριλαμβανομένου του μη επανδρωμένου αεροσκάφους-στόχου Banshee. Το πρόσφατα αποχαρακτηρισμένο βιντεοσκοπημένο υλικό προσφέρει μια ματιά στη φάση δοκιμών του λέιζερ, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του κατά εναέριων στόχων.

