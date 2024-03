Essential Picks: Νέες προσφορές έως και 75% για games σε PS4 και PS5

Τα Essential Picks φέρνουν σημαντικές ευκαιρίες για PS4 και PS5 games.

H Sony και το PlayStation φέρνουν νέες προσφορές έως και 75% σε διάφορα games για τα PS4 και PS5 και όχι μόνο.

Ο νέος κύκλος προσφορών εντάσσεται στο πλαίσιο των Essential Picks και ξεκινάει από σήμερα για να διαρκέσει έως και τις 27 του μήνα.

Στις προσφορές αυτές εντάσσονται τίτλοι τόσο από το PS4 όσο και από το PS5, αλλά και έξτρα περιεχόμενο που έχει διατεθεί για αυτά.

Μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις προσφορές μέσα από το μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας, όσο και μέσω του browser σας στο ελληνικό PlayStation Store εδώ.

Μερικά από τα games που ξεχωρίζουν με μια πρώτη ματιά είναι τα εξής.

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Dead Island 2

EA Sports FC 24

Final Fantasy XVI

Payday 3

Prince of Persia: The Lost Crown

Stray

The Crew Motorfest