Ο Tate έχει υποστηρίζει ότι οι Ρουμάνοι εισαγγελείς δεν έχουν στοιχεία εναντίον του και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για πολιτική συνωμοσία με στόχο τη φίμωση του.

Ο influencer Andrew Tate κρατείται στη Ρουμανία μετά την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του την Τρίτη (12/3).

Ο Tate, μαζί με τον αδελφό του Tristan Tate, συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (11/3) για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που σχετίζονται με υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εκτείνεται από το 2012 έως το 2015, ανέφερε η Mateea Petrescu, εκπρόσωπος του Tate.

Romania has detained Andrew Tate over UK sex abuse charges just after this statement😁. Crime doesn’t expire

pic.twitter.com/lwoedg0BWD — YoGo (@bc_yogo) March 12, 2024

Τέσσερις γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Tate στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική βία και σωματική κακοποίηση. Παρά τους ισχυρισμούς τους, η Εισαγγελία του Στέμματος επέλεξε να μην του ασκήσει δίωξη. Μετά την απόφαση αυτή, τα φερόμενα ως θύματα κατέφυγαν σε crowdfunding για να χρηματοδοτήσουν τη νομική τους μάχη για την άσκηση αστικής αγωγής εναντίον του.

Στη σελίδα της καμπάνιας crowdfunding, μοιράστηκαν τα εξής: «Παραδώσαμε τα αποδεικτικά μας στοιχεία για τις φρικτές πράξεις βίας που υποστήκαμε και περιμέναμε δράση. Όμως, τέσσερα χρόνια αργότερα, ενημερωθήκαμε ότι οι βρετανικές αρχές δεν θα προχωρούσαν σε ποινική δίωξη. Είναι η μόνη οδός που μας έχει απομείνει για να τον καταστήσουμε υπεύθυνο».

Απαντώντας στις κατηγορίες, η Petrescu μετέφερε ότι οι αδελφοί Tate αρνούνται σθεναρά τις κατηγορίες, εκφράζοντας «βαθιά απογοήτευση που τόσο σοβαροί ισχυρισμοί αναβιώνουν χωρίς σημαντικά νέα στοιχεία».

BREAKING: Andrew Tate and his brother Tristan detained in Romania on UK arrest warrant



Read more:https://t.co/21Yo71x07M — Sky News (@SkyNews) March 12, 2024

Ο Andrew Tate αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Συνελήφθη κοντά στο Βουκουρέστι τον Δεκέμβριο του 2022, μαζί με τον αδελφό του Tristan και δύο Ρουμάνες, ενώ οι ρουμανικές εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Και οι τέσσερις έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον τους.

Ο Tate, ο οποίος διαθέτει 8,9 εκατομμύρια οπαδούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, έχει υποστηρίξει σταθερά ότι οι Ρουμάνοι εισαγγελείς δεν έχουν στοιχεία εναντίον του και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για πολιτική συνωμοσία με στόχο τη φίμωσή του. Στο παρελθόν του έχει απαγορευτεί η είσοδος σε πολλές μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για μισογυνιστικά σχόλια και ρητορική μίσους.

Andrew Tate and brother Tristan detained in Romania after arrest warrant issued by UK authorities, his representative says https://t.co/DMcJXVHXyC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 12, 2024

Μια πρόσφατη ανάρτηση στον λογαριασμό X του Tate δήλωνε: «Το Matrix φοβάται, αλλά εγώ φοβάμαι μόνο τον Θεό». Ο Tate χρησιμοποιεί το «Matrix» ως μεταφορά για αυτό που αντιλαμβάνεται ως μια ευρεία συνωμοσία κατά των ανδρών.

Μετά τη σύλληψή τους στη Ρουμανία, οι αδελφοί Tate τέθηκαν αρχικά υπό αστυνομική κράτηση για τρεις μήνες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό. Οι μετακινήσεις τους περιορίστηκαν στο Δήμο Βουκουρεστίου και στην παρακείμενη κομητεία Ilfov, με απαγόρευση εξόδου από τη Ρουμανία. Η συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία στη Ρουμανία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής επιτροπής, όπου οι κατηγορούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα στοιχεία των εισαγγελέων. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.