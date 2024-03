Το Sea of Thieves έρχεται με φόρα στο PS5 και κερδίζει το ενδιαφέρον των gamers

Σημαντική φαίνεται πως θα είναι η κυκλοφορία του Sea of Thieves για το PS5.

To Sea of Thieves είναι ένα από τα παιχνίδια που ανακοίνωσε η Microsoft πως θα φέρει στο PS5 και φαίνεται πως οι gamers το έχουν ήδη λατρέψει.

Σύμφωνα με τα charts για τις προ-παραγγελίες από το PlayStation Store, η Premium Edition του Sea of Thieves είναι πρώτη για την αγορά των ΗΠΑ, τη στιγμή που η απλή βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι το game που ήταν μέχρι προσφάτως αποκλειστικό σε Xbox και PC πέτυχε περισσότερες προ-παραγγελίες από games όπως τα MLB The Show 24, Star Wars Battlefront Classic Collection, Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition, Elden Ring: Shadow of the Erdtree και Rise of the Ronin!

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα περισσότερα ευρωπαϊκά ψηφιακά καταστήματα του PlayStation και ειδικά στην Αγγλία ο τίτλος καταλαμβάνει 3 από τις 10 θέσεις του Top 10 προ-παραγγελιών στο PS5!

To Sea of Thieves θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου για το PS5 και θα υποστηρίζει cross-play με τις υπόλοιπες εκδόσεις.