Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Οδησσό η πόλη έγινε στόχος ρωσικής πυραβλικής επίθεσης.

Επίθεση με ρωσικό πύραυλο δέχθηκε στις 11:43 της Τετάρτης (6.3.2024) η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ακούστηκαν οι σειρήνες και υπήρξε ενημέρωση για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και ενεργοποίηση αεράμυνας της περιοχής, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στην αποστολή με τον πρωθυπουργό στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε έκτακτη επίσκεψη στην Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα στην Οδησσό για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που επικαλείται το OPEN, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή της προεδρίας της Ουκρανίας και κοντά στην ελληνική αποστολή ενώ ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την περιοχή της Κριμαίας προς την Οδησσό.

Tέλος, όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πάντως είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδυνεύουν ενώ όπως διευκρινίζουν κυβερνητικές πηγές: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του». Επιπρόσθετα, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ μετέδωσε ότι με βάση την ενημέρωση που είχαν από τις ουκρανικές αρχές από την επίθεση, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα στην πόλη της Οδησσού.

