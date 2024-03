Σημαντικό πλήγμα για τον Ζούκερμπεργκ: Πόσο του κόστισε το γεγονός ότι «έπεσε» το Facebook και το Instagram

Οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν ευρέως διαδεδομένες, με τους χρήστες του Facebook να μην μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές του και τους χρήστες του Messenger να αποκόπτονται από την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσεων.

Σε ένα σημαντικό πλήγμα για το Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο όμιλος που βρίσκεται πίσω από τους παγκόσμιους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και Messenger αντιμετώπισε ένα τεράστιο πρόβλημα που κατέστησε τους χρήστες παγκοσμίως ανίκανους να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες αυτές. Η απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας, η οποία αποδόθηκε σε «τεχνικό πρόβλημα», είχε ως αποτέλεσμα η αποτίμηση της Meta να πέσει κατά το εκπληκτικό ποσό των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειώνοντας κατά 1,5% τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία. Αυτή η οικονομική αποτυχία αναδεικνύει τον τεράστιο αντίκτυπο των τεχνικών διαταραχών στους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς τους.

Η διακοπή επηρέασε ένα σημαντικό μέρος των 3,98 δισεκατομμυρίων χρηστών της Meta, εμποδίζοντάς τους να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ή να ενημερωθούν για τις τελευταίες αναρτήσεις των φίλων και της οικογένειάς τους. Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, μέσα από το Χ, ζήτησε συγνώμη και επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε γρήγορα. «Νωρίτερα σήμερα, ένα τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε στους ανθρώπους δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Επιλύσαμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό για όλους όσοι επηρεάστηκαν και ζητάμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία», δήλωσε ο Stone.

