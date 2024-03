Για περίπου μια ώρα διήρκησε το παγκόσμιο μπλακάουτ των Facebook, Instagram και Messenger.

Ο Ίλον Μασκ ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του X (Twitter) δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε Facebook, Instagram και Messenger, αφού το απόγευμα της Τρίτης (5/3) «έπεσαν».

Συγκεκριμένα, έκανε μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Εάν διαβάζετε αυτό το ποστ είναι επειδή οι server μας λειτουργούν», ενώ «ανέβασε» και μια εικόνα.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working