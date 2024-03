Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Πληροφορίες ότι 65χρονη κρατά ομήρους 15 άτομα (vid)

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούν από τον κόσμο να μείνει μακριά από την κλινική προς το παρόν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει σε νοσοκομείο στο Άαχεν της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο του Άαχεν το απόγευμα της Δευτέρας (4/3), σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία.

BREAKING:



Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.



SWAT police have arrived on the scene



🇩🇪 pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB