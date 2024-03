Εκπτώσεις σε πάνω από 2000 games για PS4 και PS5!

Βρείτε το Mega March Sale στο PlayStation Store.

Αν έχετε PS4 και PS5 δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα το Mega March Sale, το νέο κύμα εκπτώσεων της Sony και του ηλεκτρονικού της καταστήματος PlayStation Store.

Οι μειωμένες τιμές ισχύουν για πάνω από 2000 προϊόντα και περιλαμβάνουν τόσο βασικούς τίτλους, όσο και πακέτα επέκτασης.

Στις προσφορές περιλαμβάνονται τίτλοι όπως τα UFC 5, Gran Turismo 7, Street Fighter 6 και EA Sports FC 24 και σίγουρα θα βρείτε κάτι που λείπει από τη συλλογή σας.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα παρακάτω.

Batman Arkham Collection: €7,79

EA Sports FC 24: €43,99

Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe: €69,99

Lords of the Fallen Deluxe Edition: €47,99

Mortal Kombat 1 Premium Edition: €59,99

Resident Evil 3: €9,99

Resident Evil 4: €29,99

Star Wars Jedi Survivor: €35,99

Street Fighter 6: €39,19

The Last of Us Part 1: €49,59

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές του Mega March Sale στο PlayStation Store μέσα από την κονσόλα σας ή από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sony, μέσα από τον browser σας εδώ.