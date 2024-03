Έρχεται το τέλος για τα χειμερινά θέρετρα; Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης (vid)

Πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα χειμερινά σπορ, η μείωση της χιονόπτωσης παρουσιάζει μια πιο βαθιά περιβαλλοντική κρίση.

Μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε μια ζοφερή πραγματικότητα: η εποχή των άφθονων χιονοπτώσεων, ζωτικής σημασίας για τα χειμερινά αθλήματα, ενδέχεται να έχει ήδη υποκύψει στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η χιονοδρομική βιομηχανία των ΗΠΑ αντιμετώπισε απώλειες άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποδίδονται στις συνέπειες της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτή η οικονομική επιβάρυνση προέρχεται από τις ολοένα και πιο σπάνιες χιονοπτώσεις στις οροσειρές, μια τάση που όχι μόνο έχει μειώσει τη γοητεία αυτών των χειμερινών παραδείσων, αλλά έχει επίσης αναγκάσει τα χιονοδρομικά κέντρα να αναλάβουν πρόσθετα έξοδα για την παραγωγή χιονιού με τεχνητά μέσα.

