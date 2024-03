Σάλος στις ΗΠΑ με φιλανθρωπικό αγώνα σε σχολείο: Το αηδιαστικό βίντεο που δείχνει τους μαθητές να γλύφουν ο ένας τα πόδια του άλλου (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μαθητές να γλύφουν ο ένας τα πόδια του άλλου σε φιλανθρωπικό αγώνα.

Ένα σχολείο στις ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό για να συγκεντρώσει χρήματα για μια μη κερδοσκοπική καφετέρια με έδρα την Οκλαχόμα, η οποία βοηθά μαθητές και ενήλικες με νοητική, αναπτυξιακή και σωματική αναπηρία.

Αντί όμως να συγκεντρώσουν χρήματα με τις παραδοσιακές μεθόδους, αυτά τα παιδιά αποφάσισαν να το κάνουν με έναν αρκετά παράδοξο και αηδιαστικό τρόπο. Πλάνα από την εκδήλωση εστάλησαν στο FOX 25, τα οποία έδειχναν τους εφήβους του Deer Creek High School να γλύφουν τα πόδια των συμμαθητών του, έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν το γεγονός.

🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE