Το νέο επίλεκτο σώμα του αμερικανικού στρατού: «Δοκιμάζονται οι αντοχές του ανθρώπου» (vid)

Τα περιβάλλοντα της Αρκτικής και της ζούγκλας, που βρίσκονται στα αντίθετα άκρα του περιβαλλοντικού φάσματος, παρέχουν ολοκληρωμένα πεδία εκπαίδευσης για τους στρατιώτες.

Στο ανελέητο κρύο της Αλάσκας, ο στρατός των ΗΠΑ σφυρηλατεί μια νέα γενιά στρατιωτών ικανών να ευδοκιμήσουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Μέσα σε ανέμους που παγώνουν τα κόκκαλα και θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν σε ιστορικά χαμηλά, οι στρατιώτες δοκιμάζονται με τρόπους που υπερβαίνουν την παραδοσιακή στρατιωτική εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία αυτή, που αποσκοπεί στην προετοιμασία των στρατευμάτων για τις μοναδικές προκλήσεις του αρκτικού πολέμου, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής και την εξελισσόμενη φύση της παγκόσμιας στρατιωτικής ετοιμότητας.

Στις εκπαιδευτικές ασκήσεις, τις οποίες παρακολούθησε από πρώτο χέρι το Business Insider κοντά στο Fairbanks της Αλάσκας, συμμετέχει η 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ στον Ειρηνικό (USARPAC), μαζί με στρατεύματα από πάνω από δώδεκα διεθνείς συμμάχους και εταίρους. Αυτά τα πολεμικά παιχνίδια προσομοιώνουν σενάρια μάχης σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και απρόβλεπτες συνθήκες της Αρκτικής, προκαλώντας τους στρατιώτες να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό, τις στρατηγικές και το ψυχικό τους σθένος σε πραγματικό χρόνο.

Ο υποστράτηγος Brian S. Eifler, σε συνέντευξή του στο Business Insider, τόνισε την αυστηρότητα αυτών των ασκήσεων: «Είναι ένα σκληρό περιβάλλον». Αυτή η ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τη φυσική προετοιμασία, αλλά και την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αρκετά ανθεκτικής ώστε να αντέχει και να λειτουργεί σε ένα από τα πιο αφιλόξενα κλίματα του κόσμου.

