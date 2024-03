Η Sony προσφέρει δωρέαν το F1 23 videogame και αρκετά ακόμη για τα PS4 και PS5

Τα δωρεάν games του PlayStation συνεχίζονται και αυτόν το μήνα.

Η Sony επιβεβαίωσε τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρει τον Μάρτιο του 2024 για τους κατόχους PS4 και PS5 με ενεργή συνδρομή PlayStation Plus.

Τα PlayStation Plus Essential games θα είναι λοιπόν τα EA Sports F1 23 (PS4, PS5), Sifu (PS4, PS5), Hello Neighbor 2 (PS4, PS5) και Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5).

Τα μέλη της πλατφόρμας θα μπορούν να τα προσθέσουν στη συλλογή τους και να τα απολαύσουν όποτε το θελήσουν από τις 5 Μαρτίου κι έπειτα.

Τα παιχνίδια αυτά θα αντικαταστήσουν τα Foamstars (PS4, PS5), Rollerdrome 2 (PS4, PS5) και Steelrising (PS5) που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.