Έπεσε όπλο αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη: Το άφησε και κυνήγησε διαδηλωτές (vid)

Αστυνομικός έχασε το όπλο του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές στην πορεία για τον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, στη Θεσσαλονίκη.

