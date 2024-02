Rise of the Ronin: Το σύστημα μάχης του νέου PS5 game αλλάζει τα πάντα (vid)

Η Sony ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Rise of the Ronin για το PS5

To Rise of the Ronin είναι το νεότερο game που έρχεται αποκλειστικά για το PS5 και μέσα σε όλα δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό παιχνίδι.

Η Team Ninja είναι μια ομάδα με μακρά πορεία στο χώρο των πολεμικών παιχνιδιών και μέσα από το νέο της video αναλύει την πληθώρα των όπλων που θα βρει ο παίκτης, αλλά και αρκετά ακόμη από τον κόσμο και την ιστορία της παραγωγής.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς video «Behind the Scenes» που έχει τίτλο "Rise of the Ronin: Inside Team Ninja's Diverse Weapons and Combat Styles" ανακαλύπτουμε τα μυστικά πίσω από τους ακριβείς και εντυπωσιακούς μηχανισμούς μάχης του παιχνιδιού.

Από την εξάντληση του Ki των εχθρών μέχρι την άριστη εκμάθηση των πολεμικών δεξιοτήτων, η μάχη στο Rise of the Ronin ενθαρρύνει τον πειραματισμό με όπλα για κοντινή απόσταση και με πολεμικές τέχνες.

Ο παίκτης θα έχει στη διάθεσή του μια ποικιλία όπλων, όπως Katana, δόρατα, dual blades και πολλά ακόμη και στο video θα πάρει πληροφορίες για το πως να μάθει να τα χειρίζεται με ακρίβεια.

To Rise of the Ronin κυκλοφορεί στο PlayStation 5 στις 22 Μαρτίου 2024.