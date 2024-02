SWINGING the BLUES στο MAJOR SEVEN

Μαζί του ο ΜΑΝΟΣ ΛΟΥΤΑΣ στο μπάσο.

Mε πάνω από 40 χρόνια παρουσία στη Blues σκηνή ο Ανδρέας Γκομόζιας συνδυάζει Jazz και Blues στοιχεία με χαρακτηριστικό Swing feeling, αγγίζοντας πότε το Rock’n’Roll και πότε τη Country

Έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες και έχει δουλέψει για χρόνια στην Αμερική όπου σπούδασε Jazz Bass. Δισκογραφία και εμφανίσεις με τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα και διάσημους καλλιτέχνες από το εξωτερικό (David Liebman, Andy Sheppard, Alex Foster κ.α.) και ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ στα τύμπανα.

Έχει εμφανιστεί σε 24 χώρες και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα ( Δ. Σαββόπουλος, Λ. Μαχαιρίτσας κ.α.) και από το εξωτερικό (The Tiger Lillies, Meschyia Lake κ.α.) Συνδημιουργός του ντουέτου Opera Chaotique.

Ο Ανδρέας Γκομόζιας συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς όπως ο Βρετανός κιθαρίστας Mick Taylor (ex Rolling Stones, Bob Dylan, John Mayall), ο Bluesman από το Chicago Michael Dotson (ex Magic Silm), το Country ντουέτο από το Nashville των Jim & Minnie Murphy και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Ιδρυτής των Drifting Around, Country Gentlemen, Blues Revenge και για χρόνια μέλος των Blues Family και των Cadillacs του Johnny Vavoura.

Δισκογραφία: M. Dotson “Lightnin’ in my Pocket” ’06, Drifting Around “Magic Bus Sessions” ’08, Blues Revenge “Blues Ain’t Minor” ’12.