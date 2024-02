Ο Harry Potter επιστρέφει: Η χρονιά που θα κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο (vid)

Με μια νέα πλατφόρμα, μια νέα μορφή και ένα νέο καστ, αυτή η προσαρμογή προσφέρει την υπόσχεση να αναζωπυρώσει τη μαγεία για τους παλιούς θαυμαστές, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη διαχρονική ιστορία του Harry Potter.

Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter είναι έτοιμος για μια μαγευτική αναβίωση, αυτή τη φορά στις τηλεοπτικές οθόνες. Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε τα σχέδια για μια τηλεοπτική σειρά Harry Potter, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα Max το 2026. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο έχει ως στόχο να προσαρμόσει την αγαπημένη σειρά φαντασίας της J.K. Rowling με τα επτά βιβλία σε επτά σεζόν, υποσχόμενη σε μια νέα γενιά θαυμαστών την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο σε μια πρωτοφανή μορφή.

Ο David Zaslav, Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, μοιράστηκε τα συναρπαστικά νέα κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, τονίζοντας τον ενθουσιασμό του στούντιο για την επαναφορά του Harry Potter, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας. Το πρόσφατο ταξίδι του Zaslav στο Λονδίνο, μαζί με τον επικεφαλής περιεχομένου των HBO και Max Casey Bloys και την πρόεδρο της Warner Bros. Television, Channing Dungey, περιελάμβανε παραγωγικές συναντήσεις με την ίδια την J.K. Rowling. Οι συζητήσεις αυτές άφησαν και τις δύο πλευρές να περιμένουν με ανυπομονησία την αναβίωση του franchise, με τον Zaslav να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την παρουσίαση μιας δεκαετίας νέων ιστοριών στο παγκόσμιο κοινό στο Max.

Ενώ οι λεπτομέρειες για το καστ παραμένουν μυστικές, η Warner Bros. Television επιβεβαίωσε ότι η σειρά θα περιλαμβάνει ένα εντελώς νέο καστ, διαφορετικό από τους αγαπημένους ηθοποιούς που ζωντάνεψαν τους χαρακτήρες στις κινηματογραφικές μεταφορές. Ο Daniel Radcliffe, γνωστός για την εμβληματική ερμηνεία του ως Harry Potter, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να επιδιώξει τη συμμετοχή του στη σειρά.

Ο Channing Dungey μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης σε συνέντευξή του στο Variety, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη αναζήτηση ενός σεναριογράφου που θα αναλάβει το έργο. Η επιλογή ενός σεναριογράφου είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, που ανοίγει το δρόμο για τις επόμενες αποφάσεις για το casting. Η σειρά αντιμετωπίζει μια μοναδική πρόκληση στο να επιλέξει νεαρούς ηθοποιούς, ώστε να ανταποκριθούν στις ηλικίες των χαρακτήρων των αρχικών βιβλίων, όπου οι πρωταγωνιστές είναι περίπου 11 ή 12 ετών.

Η ανακοίνωση της τηλεοπτικής σειράς Harry Potter έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντιπαραθέσεων γύρω από τις δημόσιες δηλώσεις της J.K. Rowling σχετικά με το φύλο, τις οποίες ορισμένοι έχουν επικρίνει ως αντι-τρανς. Παρά τις εκκλήσεις ορισμένων θαυμαστών να μποϊκοτάρουν την προσαρμογή λόγω της συμμετοχής της Rowling, η συγγραφέας απάντησε με ένα μείγμα προκλητικότητας και χιούμορ, δείχνοντας την προσδοκία της για την επιτυχία της σειράς.

Καθώς η τηλεοπτική σειρά Harry Potter παίρνει σάρκα και οστά, αποτελεί απόδειξη της διαρκούς απήχησης του μαγικού κόσμου της Rowling. Με μια νέα πλατφόρμα, μια νέα μορφή και ένα νέο καστ, αυτή η προσαρμογή προσφέρει την υπόσχεση να αναζωπυρώσει τη μαγεία για τους παλιούς θαυμαστές, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη διαχρονική ιστορία του Harry Potter σε ένα νέο κοινό..