Τα πιο ερωτικά μουσεία του κόσμου - Πού να ταξιδέψεις για να πάρεις έμπνευση (vids)

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρκετά μουσεία που αναδεικνύουν τον έρωτα, το σεξ και την αγάπη στη σύγχρονη εποχή και όχι μόνο...

Εδώ και δεκαετίες, ο ερωτισμός αποτελεί αντικείμενο καλλιτεχνικών και πολιτιστικών αναπαραστάσεων με στόχο όχι μόνο την πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης, αλλά συχνά και τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Στην πραγματικότητα, η βασική αρχή της ερωτικής τέχνης είναι να εξυμνεί τα σώματα και το σεξ σε όλους τους τύπους, αποτελώντας τις περισσότερες φορές τον φορέα μηνυμάτων ενσωμάτωσης και σεβασμού.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρκετά μουσεία του σεξ που στεγάζουν ένα ευρύ φάσμα έργων τέχνης, αντικειμένων και ιστορικών εγγράφων με στόχο τη διερεύνηση του θέματος του ερωτισμού σε όλους τους πολιτισμούς και τις εποχές. Ορισμένα είναι πιο αόριστα, ενώ άλλα είναι αφιερωμένα σε μια συγκεκριμένη πτυχή της σεξουαλικότητας και του σώματος.

Σε αυτό το άρθρο θα εξερευνήσουμε πέντε από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία του σεξ στον κόσμο!

Το «Μουσείο Ερωτικής Κληρονομιάς» στο Λας Βέγκας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα μουσεία του σεξ στον κόσμο. Το μουσείο προσφέρει μια εκπαιδευτική και διαδραστική εμπειρία μέσα από εκθέματα για διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς και διάφορες νύξεις σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον ερωτισμό.

Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει πολλά αρχαία κομμάτια που δείχνουν πώς αναπαριστούσαν το σεξ στο παρελθόν. Δεν λείπουν και τα επίκαιρα εκθέματα, όπως ο "Τοίχος της Ντροπής", ο τοίχος στον οποίο καταγράφονται όλα τα σεξουαλικά σκάνδαλα πολιτικών προσώπων.

Στα μισά της πιο διάσημης λεωφόρου της Βαρκελώνης, της Las Ramblas, θα βρείτε αυτό το μοναδικό μουσείο, το οποίο εμβαθύνει στον συναρπαστικό κόσμο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και της αναπαράστασής της στην τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό

Το "Museu de l'Eròtica" στεγάζει μια συλλογή ερωτικών έργων τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το μουσείο προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως προβολές ερωτικών ταινιών και περιοδικές εκθέσεις.

The human billboard for #Barcelona Erotic Museum. Like a candle in the wind. pic.twitter.com/RHC3fTgwsT