Η κωμόπολη που έχει σχήμα ανθρώπου για την οποία μίλησε ο Θουκυδίδης (vid)

Η Centuripe, μια μικρή πόλη κρυμμένη στους λόφους, είναι γνωστή ως «το μπαλκόνι της Σικελίας».

Στην καρδιά της Σικελίας, μια μικρή πόλη με πληθυσμό που μόλις και μετά βίας ξεπερνά τις 5.000 κατοίκους έχει πρόσφατα τραβήξει τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας, όχι για τα ιστορικά της ερείπια ή την εγγύτητά της στα δραματικά τοπία της Αίτνας, αλλά για την εξαιρετική της διάταξη. Το Centuripe, που βρίσκεται στη δυτική Σικελία κοντά στην πόλη Enna και το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας, έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό από τους αρχαιολόγους για το πλούσιο ιστορικό του μωσαϊκό. Ωστόσο, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη από τον ευρύτερο κόσμο μέχρι που η έλευση της τεχνολογίας των drone αποκάλυψε το αξιοσημείωτο σχήμα της από ψηλά.

Οι αεροφωτογραφίες αποκάλυψαν ότι τα σπίτια και τα καταστήματα του Centuripe, που είναι φωλιασμένα σε έναν λόφο 730 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σχηματίζουν συλλογικά ένα σχήμα που θυμίζει ανθρώπινη φιγούρα. Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, που διαμορφώθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, συνέβαλαν στη μοναδική, πολυλοβική κάτοψη της πόλης, με το κέντρο της να διακλαδίζεται σε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις.

