Ζευγάρι αγόρασε σχολικό λεωφορείο και το μετέτρεψε σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι: Τα έξοδα που έχουν

Ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ αποφάσισε να ζήσει σε ένα λεωφορείο και να το μετατρέψει σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι.

Σε μια εποχή όπου η remote εργασία και ο νομαδικός τρόπος ζωής γίνονται όλο και πιο επιθυμητοί, ένα ζευγάρι τραβήξει την προσοχή για την απόφαση να μείνει σε ένα λεωφορείο. Ο Josh, 27 ετών, και η Emily Scherrer, 28 ετών, έχουν μετατρέψει ένα κάποτε συμβατικό σχολικό λεωφορείο σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι.

Αυτό το περιπετειώδες ζευγάρι δέθηκε με την αμοιβαία αγάπη του για τα ταξίδια από νωρίς στη σχέση του. Η στροφή σε έναν πλήρως νομαδικό τρόπο ζωής έγινε εφικτή όταν ο Josh εξασφάλισε μια remote εργασία προς το τέλος του 2020, θέτοντας τις βάσεις για το μοναδικό τους ταξίδι.

Ο Ιανουάριος του 2021 σηματοδότησε την έναρξη της περιπέτειάς τους με την αγορά ενός σχολικού λεωφορείου αξίας 7.000 δολαρίων από μια εταιρεία με έδρα το Φοίνιξ, γνωστή για την πώληση λεωφορείων ώριμων για μετατροπή. Επηρεασμένοι από τη γοητεία του Instagram και την αναζήτηση ενός χώρου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την ανάγκη τους για γραφεία, έκριναν ότι ένα σχολικό λεωφορείο ήταν πιο κατάλληλο από ένα τροχόσπιτο προκειμένου να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους.

