Έκανε καριέρα με συμβουλές για γονείς στο Youtube και τελικά η ίδια συνελήφθη και καταδικάστηκε για κακοποίηση των παιδιών της. Τα έδενε, τα χτυπούσε και δεν τους έδινε φαγητό.

Μια απίστευτη ιστορία συνέβη στην Γιούτα των ΗΠΑ, με μια διάσημη YouTuber, την 42χρονη Ρούμπι Φράνκε.

Συγκεκριμένα, η 42χρονη έκανε καριέρα δίνοντας συμβουλές σε γονείς μέσω των social media, στα οποία είχε περισσότερους από 2.000.000 ακολούθους.

Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια, η ίδια κακοποιούσε τα παιδιά της. Η YouTuber sυνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο, αφού ο 12χρονος γιος της είχε αποδράσει από το σπίτι για να αναζητήσει φαγητό και νερό, από γείτονα και το παιδί ήταν υποσιτισμένο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μικρός έφερε τραύματα που πρόδιδαν ότι τον έδεναν με σχοινί.

Ruby Franke, who gave parenting tips via a once-popular video blog called "8 Passengers", convinced her two youngest children that they were evil, possessed and needed to be punished to repent



