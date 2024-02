«Η δεύτερη σεζόν του Squid Game θα σας ξετρελάνει»: Ο CEO του Netflix προετοιμάζει το κοινό για την πολυαναμενόμενη σειρά (vid)

Ο Ted Sarandos, διευθύνων σύμβουλος του Netflix, μίλησε για τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο του «Squid Game».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, έκανε πρόσφατα μια τολμηρή πρόβλεψη που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους οπαδούς του «Squid Game». Μετά από μια επίσκεψη στο πλατό της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν της σειράς κατά τη διάρκεια ενός διήμερου ταξιδιού στην Κορέα, ο Sarandos διακήρυξε ότι ο νέος κύκλος θα σας «ξετρελάνει». Η δήλωση αυτή, που έγινε σε μια στήλη στην επίσημη ιστοσελίδα του Netflix, υπογραμμίζει τις υψηλές προσδοκίες που περιβάλλουν τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του 2021.

Η επίσκεψη του Sarandos στην Κορέα δεν ήταν απλώς ένα check-in ρουτίνας. Ήταν μια απόδειξη της σημασίας του κορεατικού περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης για την παγκόσμια στρατηγική του Netflix. Εξαίροντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία πίσω από την κορεατική αφήγηση και παραγωγή, ο Sarandos υπογράμμισε πώς σειρές όπως το «Squid Game» αποτελούν παράδειγμα της δυνατότητας μη αγγλικών τίτλων να γοητεύσουν το κοινό παγκοσμίως. Εξέφρασε τον θαυμασμό του για την κλίμακα των σκηνικών και το όραμα του σκηνοθέτη Hwang Dong-hyuk, σημειώνοντας τον ρόλο της σειράς στην επίδειξη της παγκόσμιας απήχησης των τοπικά αυθεντικών ιστοριών.

Το πρόγραμμα του στελέχους του Netflix περιελάμβανε συναντήσεις με σημαντικές προσωπικότητες της κορεατικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας, όπως ο σκηνοθέτης του «Squid Game» Hwang Dong-hyuk, ο πρωταγωνιστής Lee Jung-jae, ακόμη και ο πρόεδρος Yoon Suk Yeol. Οι συναντήσεις αυτές υπογράμμισαν τη δέσμευση του Netflix να επενδύσει στο κορεατικό περιεχόμενο, με τον Sarandos να επαναλαμβάνει την επένδυση της εταιρείας στον τομέα αυτό ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική για την καλλιέργεια και προώθηση της κορεατικής δημιουργικότητας και ταλέντου σε παγκόσμιο επίπεδο.

