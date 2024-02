Το παιδί που ανατράφηκε από σκύλους: Της έμαθαν να γαβγίζει να περπατάει στα τέσσερα (vid)

Απίστευτη είναι η ιστορία ενός παιδιού που ανατράφηκε από σκύλους.

Η ιστορία της Οξάνα Μαλάγια, μιας Ουκρανής που πέρασε σημαντικό μέρος της παιδικής της ηλικίας ζώντας ανάμεσα σε αδέσποτα σκυλιά, αποτελεί μια βαθιά και ανησυχητική εξέταση της ανθρώπινης φύσης, της επιβίωσης και της ουσιαστικής ανάγκης για ανθρώπινη επαφή.

Η ζωή της Μαλάγια πήρε μια αδιανόητη τροπή στην τρυφερή ηλικία των τριών ετών, όταν οι αλκοολικοί γονείς της, συγκλονισμένοι από τις συνθήκες που επικρατούσαν, την άφησαν έξω στο κρύο. Αναζητώντας ζεστασιά και καταφύγιο, βρήκε παρηγοριά στη συντροφιά ενός σκύλου και της οικογένειας του. Αυτή η απόφαση, που καθοδηγείται από ένα αρχέγονο ένστικτο επιβίωσης, την οδήγησε στο να υιοθετήσει τις συμπεριφορές και τις μεθόδους επικοινωνίας των σκύλων που έγιναν η οικογένειά της.

Για πέντε χρόνια, η Μαλάγια έζησε με αυτά τα σκυλιά, εγκαταλείποντας την ανθρώπινη ομιλία και υιοθετώντας τις συνήθειές τους, όπως το περπάτημα στα τέσσερα, η κατανάλωση ωμού κρέατος και η αναζήτηση τροφής σε κάδους απορριμμάτων. Η μεταμόρφωσή της ήταν τόσο πλήρης που έγινε περισσότερο σκύλος παρά άνθρωπος, μια κατάσταση που αναδεικνύει την εύπλαστη φύση των νεαρών μυαλών και τη βαθιά επίδραση των πρώιμων επιρροών.

Μόλις στα εννέα της χρόνια ο ευρύτερος κόσμος αντιλήφθηκε την κατάστασή της. Οι ουκρανικές αρχές, αφού ειδοποιήθηκαν από έναν γείτονα που άκουσε το γάβγισμά της, προσπάθησαν να τη σώσουν. Ωστόσο, αρχικά συνάντησαν την αντίσταση από την αγέλη των σκύλων. Μόνο με στρατηγικό αντιπερισπασμό κατάφεραν να φέρουν τη Μαλάγια σε ένα περιβάλλον ανθρώπινης φροντίδας. Ωστόσο, η μετάβαση από τη ζωή της ανάμεσα σε σκύλους στην ενσωμάτωση στην ανθρώπινη κοινωνία ήταν γεμάτη προκλήσεις. Η Μαλάγια , η οποία μέχρι τότε είχε τη νοητική ικανότητα ενός 6χρονου, αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια στην εκμάθηση της γλώσσας και στην προσαρμογή στα ανθρώπινα πρότυπα.

This is Oxana Malaya and she was neglected by her alcoholic parents, so between the ages of 3 and 8, she took refuge in a shed inhabited by wild dogs behind her house.



When she was rescued at age 8, her behaviour mimicked that of a wild dog. She growled, walked on all fours,… pic.twitter.com/hbxYBQvrCn