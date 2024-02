Stellar Blade: Τρία modes για τα γραφικά θα έχει το νέο αποκλειστικό game του PS5 (vid)

Το Stellar Blade έρχεται στο PS5 με πολλές επιλογές απεικόνισης.

Το Stellar Blade είναι από τα πλέον αναμενόμενα αποκλειστικά games του PS5 και όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία κυκλοφορίας του, ολοένα και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Για άλλη μια φορά, οι παίκτες θα έχουν επιλογές για τα των γραφικών, αφού ο τίτλος θα υποστηρίζει τρία διαφορετικά modes.

Πρόκειται για μια νοοτροπία που βλέπουμε ολοένα και περισσότερο στα games στο PS5, όπου και το hardware το υποστηρίζει.

Συγκεκριμένα λοιπόν, η κορεατική Shift Up θα προσφέρει το performance mode που θα «τρέχει» το game στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο, το resolution mode που θα ανεβάζει την ανάλυση στο 4Κ ρίχνοντας τον ρυθμό ανανέωσης και το balanced mode που θα εστιάζει και στα δύο ταυτόχρονα.

Stellar Blade will have 3 graphics modes! #StellarBlade



1. Performance mode at 60FPS

2. Resolution mode at 4K

3. Balanced mode with a balance between the two previous modes pic.twitter.com/Cw6QvrWKfU