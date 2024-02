Άναυδοι οι χρήστες του διαδικτύου: Ο τρόπος οδήγησης που έγινε viral (vid)

Αυτός ο ιδιόμορφος τρόπος μετακίνησης έχει προκαλέσει έναν καταιγισμό εξηγήσεων και θεωριών σε όλο το διαδίκτυο.

Ένα βίντεο που καταγράφει ένα αυτοκίνητο να γλιστρά φαινομενικά «πλάγια» στη λεωφόρο Ρούσβελτ στην Πενσυλβάνια έχει γοητεύσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο.

Το υλικό, που καταγράφηκε από έναν έκπληκτο αυτοκινητιστή που ακολουθούσε από πίσω, παρουσιάζει ένα μαύρο όχημα να κινείται πλευρικά με τρόπο που αψηφά τη συμβατική δυναμική της οδήγησης. Αυτός ο ιδιόμορφος τρόπος μετακίνησης έχει προκαλέσει έναν καταιγισμό εξηγήσεων και θεωριών σε όλο το διαδίκτυο, ιδιαίτερα μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας X.

