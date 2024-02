Ο MrBeast αποκάλυψε τα χρήματα που κερδίζει κάθε χρόνο: «Δεν είμαι πλούσιος, τα επενδύω όλα» (vid)

Παρά την απουσία άμεσου οικονομικού κέρδους από τα εγχειρήματά του, ο MrBeast απολαμβάνει έναν τρόπο ζωής που πολλοί θα ζήλευαν.

Ο Jimmy Donaldson, πιο γνωστός με το ψευδώνυμό του στο YouTube, έχει γίνει ένα φαινόμενο, συγκεντρώνοντας 239 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του. Παρά τα ετήσια έσοδα 600 έως 700 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του περιεχομένου του στο YouTube και της μάρκας τροφίμων Feastables, ο Donaldson επιμένει ότι απέχει πολύ από το να είναι πλούσιος. Η μοναδική του προσέγγιση στα οικονομικά και τη διαχείριση των επιχειρήσεων αποκαλύπτει μια αντισυμβατική πορεία προς την επιτυχία στην ψηφιακή εποχή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Donaldson αποκάλυψε ότι κάθε βίντεο του μπορεί να αποφέρει εκατομμύρια από τα έσοδα των διαφημίσεων και τις συμφωνίες με εμπορικά σήματα, με τις εταιρείες να δίνουν 2,5 έως 3 εκατομμύρια δολάρια για μια αναφορά στο περιεχόμενό του. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, αυτά τα σημαντικά κέρδη δεν καταλήγουν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Ο 25χρονος επιχειρηματίας έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τον άμεσο οικονομικό έλεγχο, αναθέτοντας τα οικονομικά του σε έναν οικονομικό διευθυντή και, κυρίως, στη μητέρα του, η οποία επιβλέπει τον κύριο τραπεζικό λογαριασμό.

