Τύπος σκάλισε τη μύτη του και μετά ακούμπησε ζύμη πίτσας: Το βίντεο που έχει γίνει viral και οι έντονες αντιδράσεις (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο που απεικονίζει υπάλληλο γνωστής αλυσίδας να σκαλίζει τη μύτη του και μετά να ακουμπάει τη ζύμη πίτσας.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που έχει προκαλέσει μεγάλη προσοχή και καταδίκη, ένας υπάλληλος γνωστής αλυσίδας καταγράφηκε σε βίντεο να επιδεικνύει ανθυγιεινή συμπεριφορά στο υποκατάστημα Amagasaki στην Ιαπωνία. Η γνωστή εταιρεία αφού αντιλήφθηκε το ντόρο που έχει δημιουργηθεί στα social media έσπευσε να τοποθετηθεί και να ζητήσει συγνώμη από τους πελάτες.

Μετά την εμφάνιση του βίντεο στο διαδίκτυο, η εταιρεία ενήργησε γρήγορα, κλείνοντας το υποκατάστημα και εκδίδοντας ανακοίνωση για να αντιμετωπίσει τον σάλο που προκλήθηκε από την «ανάρμοστη συμπεριφορά» του υπαλλήλου. Η απάντηση της εταιρείας διαδόθηκε μέσω μιας ανάρτησης στο X (πρώην Twitter), όπου εξέφρασε τη λύπη της για την κατάσταση. «Ζητάμε βαθιά συγγνώμη που κάναμε τους πολύτιμους πελάτες μας να νιώσουν άβολα», ανέφερε η δήλωση.

Domino's Japan has apologized after someone uploaded a video that appears to show one of its employees picking his nose whole kneading pizza dough. The branch in question (in Amagasaki) was swiftly closed and the people involved may face legal action.pic.twitter.com/oeiqmMp6fY