Η καμπάνια της adidas ενώνει κορυφαίους αθλητές παγκοσμίου επιπέδου για να βοηθήσει τη νέα γενιά αθλητών να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της αρνητικής πίεσης που τους προκαλεί ο αθλητισμός

Η adidas ενώνει τα μεγαλύτερα ονόματα των αθλητών της με στόχο να βοηθήσει τους καθημερινούς αθλητές να ξεπεράσουν την αρνητική πίεση που ενδεχομένως βιώνουν και να καταφέρουν αναδείξουν τις δυνατότητές τους.

Η βασική ιδέα της νέας παγκόσμιας καμπάνιας του brand προέρχεται από σχόλια και πληροφορίες καταναλωτών από όλο τον κόσμο, πως για πολλούς ανθρώπους η αρνητική πίεση μπορεί να επηρεάσει τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός. Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, η adidas παρουσιάζει μια σειρά ιστοριών από εμπειρίες αθλητών της, μαζί με οδηγίες και συμβουλές από ειδικούς για να βοηθήσουν τους αθλητές σε οποιοδήποτε επίπεδο να καταπολεμήσουν την αρνητική πίεση στον αθλητισμό.

Την έναρξη αυτής της καμπάνιας σήμανε η κυκλοφορία ενός φιλμ 90 δευτερολέπτων που είναι αφιερωμένο σε όλους τους αθλητές που καθημερινά αντιμετωπίζουν την πίεση, το «βάρος» των προσδοκιών και το άγχος του αθλητισμού. Η κορύφωση έρχεται όμως τη στιγμή που ο αθλητής καταφέρνει να βγάλει από το μυαλό του τις αρνητικές σκέψεις κρατώντας μόνο το μότο «You Got This» ώστε να ζήσει μια στιγμή θριάμβου.

Πρωταγωνιστές αυτού του φιλμ, υπό τη μουσική υπόκρουση του διαχρονικού κομματιού των Queen μαζί με τον David Bowie «Under Pressure», είναι ορισμένα είδωλα του αθλητισμού όπως: Lionel Messi , Anthony Edwards , Jude Bellingham , Pat Mahomes , Trinity Rodman , Linda Caicedo , Rohit Sharma και η εθνική ομάδα Rugby της Νέας Ζηλανδίας, All Blacks . Κάθε αθλητής δείχνει με ποιον τρόπο διαχειρίζεται την πίεση για να βοηθήσει και να εμπνεύσει τους καθημερινούς αθλητές να κάνουν το ίδιο.

Με αφορμή αυτή την καμπάνια, η adidas συνεργάστηκε με τη neuro11, μια ομάδα που αποτελείται από κορυφαίους νευροεπιστήμονες που ειδικεύονται στον αθλητισμό. Μέσα από εγκεφαλικές μετρήσεις σε ανερχόμενους αθλητές, και σε κορυφαίους αθλητές της adidas ( Emiliano Martinez , Ludvig Adberg , Nneka Ogwumike , Rose Zhang και Stina Blackstenius ), εξηγούνται οι «μηχανισμοί» με τους οποίους οι κορυφαίοι αθλητές διαχειρίζονται και ξεπερνούν την πίεση που τους δημιουργούν οι συνθήκες του αθλητισμού.

Μιλώντας για τη νέα καμπάνια, ο Florian Alt, VP του Global Brand Comms της adidas, δήλωσε: «Σε μια χρονιά που είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό, η adidas έχει ως βασικό στόχο να εμπνεύσει ένα νέο κύμα αθλητών σε όλο τον κόσμο. Για αυτό δημιουργήσαμε μια καμπάνια για να βοηθήσουμε τους νεαρούς παίκτες να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο εμπόδιο, την πίεση. Η νέα μας καμπάνια έχει σχεδιαστεί με στόχο να επιστρέψει η χαρά του αθλητισμό και να παρακινήσει όλους τους αθλητές με ένα απλό μήνυμα: You got this».

Η καμπάνια πλαισιώνεται από αναρτήσεις αθλητών από ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων. Στη χώρα μας πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι οι: Κώστας Τσιμίκας , Μίλτος Τεντόγλου , Νάσος Γκαβέλας , Φώτης Ιωαννίδης , Κώστας Φορτούνης , Γιώργος Μασούρας , Κώστας Σλούκας , Ελίνα Τζένγκο , Θωμαή Βαρδάλη , Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος , Μιχάλης Λούντζης , Στέφανος Τζίμας , Κωνσταντίνος Κουλιεράκης , Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και οι ΜΠΑΜ FC .