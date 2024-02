Η απίστευτη αντίδραση του Dana White κατά τη διάρκεια ενός podcast: «Δεν αντέχω άλλο, είμαι πολύ κουρασμένος» (vid)

Αυτή η απροσδόκητη στιγμή προκάλεσε ευρεία συζήτηση, αναδεικνύοντας την πίεση και τον κορεσμό των δεσμεύσεων στα μέσα ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν τα δημόσια πρόσωπα και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τα όρια των διαφημιστικών υποχρεώσεων και της προσωπικής ευημερίας.

Ο πρόεδρος του UFC Dana White έκανε μια δραματική έξοδο από το podcast του Howie Mandel, «Howie Mandel Does Stuff», μόλις δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του. Το επεισόδιο, το οποίο υποσχόταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του αθλητικού κόσμου, πήρε μια απροσδόκητη τροπή, παρουσιάζοντας μια στιγμή που έκτοτε αντηχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο τοπίο των podcasts.

Ο Howie Mandel, μια προσωπικότητα γνωστή για το έργο του ως κωμικός και κριτής του America's Got Talent, επεφύλαξε ένα θερμό και εγκωμιαστικό καλωσόρισμα στον White, επαινώντας τον για την επιχειρηματική του οξυδέρκεια και την προσέγγισή του στις σχέσεις τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Ο θαυμασμός του Mandel για τον White ήταν αισθητός, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που πολλοί περίμεναν ότι θα ήταν ένας συναρπαστικός διάλογος.

"I'm not doing anymore podcasts"



Dana White walks off Howie Mandel's podcast after his introduction pic.twitter.com/D1XUGb5Qye