Planet of the Discounts: Το νέο κύμα εκπτώσεων σε PS4 και PS5 games που φτάνει στο 90%!

Αποκτήστε τώρα φθηνότερα PS4 και PS5 games με έκπτωση έως και 90%.

Η Sony συνεχίζει απτόητη τις προσφορές σε παιχνίδια PS4 και PS5 και αυτή τη φορά το νέο κύμα εκπτώσεων φτάνει έως και το 90%.

Το Planet of the Discounts είναι μια νέα προωθητική ενέργεια που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος παιχνιδιών από την ίδια την εταιρεία και συνεργάτες της και φέρνει τίτλους πιο κοντά στους κατόχους κονσολών.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα εξής.

Avatar Frontiers of Pandora -33%

God of War Ragnarok -43%

Hogwarts Legacy -40%

Lies of P -25%

NBA 2K24 -65%

Red Dead Redemption 2 -70%

The Crew Motorfest -50%

Οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες για τα μέλη με ενεργή συνδρομή PS Plus.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές από το εικονίδιο του PlayStation Store της κονσόλας σας ή μπαίνοντας εδώ από τον browser σας.