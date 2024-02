Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού: Πώς δημιουργήθηκε και τα λάθη στη χρήση (vid)

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Προφυλακτικού ας θυμηθούμε την ιστορία του αλλά και ας επισημάνουμε πολλά λάθη που γίνονται κατά τη χρήση του.

Η Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και του HIV/AIDS. Η πρωτοβουλία αυτή, με επικεφαλής το AIDS Healthcare Foundation (AHF), υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των προφυλακτικών ως την πιο δημοφιλή μέθοδο αντισύλληψης και πρόληψης ασθενειών.

Τα προφυλακτικά αποτελούν μέρος της ανθρώπινης ιστορίας εδώ και αιώνες, με καταγραφές που δείχνουν ότι οι αριστοκράτες του 18ου αιώνα χρησιμοποιούσαν προφυλακτικά φτιαγμένα από έντερα ζώων. Η ανακάλυψη του καουτσούκ στα μέσα του 19ου αιώνα διεύρυνε την προσβασιμότητα των προφυλακτικών σε περισσότερες κοινωνικές τάξεις, οδηγώντας στα σύγχρονα προφυλακτικά από λατέξ που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Ωστόσο, παρά την ευρεία χρήση τους, τα συνήθη λάθη κατά τη χρήση των προφυλακτικών μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά τους. Τα λάθη αυτά περιλαμβάνουν λανθασμένη επιλογή μεγέθους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη ανεπιθύμητων κυήσεων ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Πολλά άτομα παραμελούν τη σημασία της επιλογής του σωστού μεγέθους ή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ένα προφυλακτικό ακόμη και αν συνειδητοποιήσουν ότι δεν εφαρμόζει καλά κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να γλιστρήσει το προφυλακτικό αν είναι πολύ μεγάλο ή να σπάσει αν είναι πολύ στενό.

